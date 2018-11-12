В Москве изобрели уникальное средство для быстрой остановки смертельного кровотечения

Главный компонент препарата - вещество под названием хитозан. Его добивают их панциря ракообразных, в том числе раков, омаров, креветок и крили.

На официальном портале мэра и правительства Москвы появилась информация о свежем открытии учёных одного из местных технопарков. Как оказалось, в "Строгино" изобрели средство для быстрой остановки кровотечения. Оно уникально тем, что может помочь справиться даже с такой потерей крови, которую врачи оценили бы как смертельную.

Изначально средство будут выпускать как порошок в комплекте с бинтом. Первый компонент необходимо нанести на рану, и тогда он превратится в гель, взаимодействуя с кровью. После необходимо наложить бинт и надавить на повреждённый участок. Процедура является довольно лёгкой, а потому, считают учёные, препарат станет очень востребованным. С его помощью можно будет на месте останавливать артериальное кровотечение, даже если рядом не окажется медицинских работников.