Учёные: тест на лестнице поможет определить состояние здоровья человека

Учёные из Университета больницы Ла-Корунья в Испании обнаружили новый метод диагностики онкологии. Они предложили воспользоваться тестом на лестнице, чтобы определить как риск развития рака, так и состоянием сердца.

Тест заключался в следующем: испытуемым предлагали пройти три этажа по лестнице, при этом не останавливаясь. Если человек без проблем выполнит задачу, значит, риск смерти от рака снижается на 50%. Также удачное прохождение теста свидетельствует о смерти пациента от других болезней на 75%. Исследование опубликовало издание The Sun.

Кардиолог Хесус Петейро заявил, что если человек без труда проходит три-четыре этажа по лестнице, значит, он очень хорошо физически подготовлен. В другом случае человеку следует быть внимательнее к собственному организму. В связи с этим учёные приходят к выводу, что их исследование в лишний раз подтверждает пользу спорта. Кроме того, врач отметил, что физические нагрузки благоприятно влияют на иммунную систему, кровяное давление и липиды и снижает воспаление.

В исследовании учёных приняли участие более 12 тысяч людей старше 60 лет, наблюдение за которыми велось в течение пяти лет. Участники эксперимента, регулярно занимающиеся спортом, умирали от заболеваний сердца в 1,2% случаев, а от онкологии – в 0,8%. У неспортивных людей эта цифра составляет 3,2% и 1,5%. Риск смерти от других патологий учёные оценили в 0,6% и 1,7% соответственно.

Ранее учёные рассказали об опасных последствиях марафонов для неподготовленных людей.