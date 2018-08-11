Популярность замораживания яйцеклеток растет из-за знакомств в интернете

Женщины не спешат заводить детей от мужчин, которых находят на сайтах знакомств.

Британская исследовательская группа пришла к выводу, что одной из причин роста популярности операции по замораживанию яйцеклетки являются приложения для знакомств в сети. По мнению экспертов, женщины опасаются рожать от мужчин, которые имеют широкий выбор на Tinder и подобных сервисах. Представители сильного пола откладывают серьезные отношения на более поздние сроки.

Число женщин, согласившихся на сохранение яйцеклетки для оплодотворения в более поздний срок, постоянно растет. Многие мировые звезды периодически соглашаются на эту процедуру. Кроме недоверия мужчинам из сайта знакомств, существуют еще несколько причин. Основным поводом остается лечение раковой опухоли, ведь химиотерапия может оказать пагубное влияние на плодотворность. Еще одной причиной ученые называют карьеру. Современные женщины стараются получить образование, устроиться на хорошую работу и только потом заводить семью. Специалисты опасаются, что такая тенденция перейдет контрольную точку, и естественное оплодотворение станет редкостью.