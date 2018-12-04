Товары «Made in Moscow»: на выставке «Здравоохранение-2018» можно будет познакомиться со столичным брендом

Сегодня, 03:04 \\ Здоровье

С 3 по 7 декабря в Экспоцентре будет проходить открытая международная выставка «Здравоохранение-2018». С самого начала основания бренда Made in Moscow товары данной марки выставляются на подобных мероприятиях. В этом году изъявили желание представлять столичную торговую марку сразу 45 компаний.

Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, рассказала, что такой интерес со стороны российских компаний вызван благодаря тому, что Москва взяла на себя финансирование расходов, связанных с участием в выставках и с организацией деловых встреч с заинтересованными в товарах бренда Made in Moscow зарубежными партнерами и инвесторами. За все время организаций деловых встреч удалось заключить около 400 соглашений о сотрудничестве и поставке товаров на сумму более 736 миллионов рублей.



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