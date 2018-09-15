Впервые в мире женщина с пересаженной от умершего донора маткой выносила и родила ребёнка

Сегодня, 14:17 \\ Здоровье

Бразильские медики впервые в мире приняли роды у женщины, которой трансплантировали матку умершего донора. Ребёнок родился ещё в декабре 2017 года. На сегодняшний день мама и дочь отлично себя чувствуют.

32-летняя женщина, с рождения отсутствовала матка. Причиной стал редкий синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера. При данном синдроме у детей не развиты репродуктивные органы, либо же полностью отсутствуют.

По словам Дани Эйзенберг, работающей в команде врачей-трансплантологов из университета Сан-Паулу, первоначально женщина с опаской отнеслась к предложенной операции. Однако сейчас она по-настоящему счастлива, регулярно заходит к ним и показывает ребёнка. Беременность женщины наступила после процедуры ЭКО спустя 7 месяцев после операции по трансплантации матки.

На свет ребёнок появился при помощи кесарева сечения. Сразу после этого медиками было решено удалить матку, чтобы пациентка больше не принимала специальных лекарств от отторжения органа. В качестве донора указана женщина 45-ти лет, умершая в результате инсульта.

Первым похожую операцию предложил шведский врач Матсом Браннстром. Он принял первые роды у женщины с маткой, пересаженной от живого донора.

В настоящее время две подобные операции запланировали в качестве исследования в Бразилии. До этого медики нескольких стран пытались проводить такие операции, но они не увенчались успехом.

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