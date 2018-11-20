Власти Сингапура намерены первыми в мире запретить продажу сладкой газировки

Сингапур возможно станет первой в мире страной, запрещающей продажу сладких газированных напитков, для борьбы с заболеваемостью диабетом. Об этом заявило Министерство здравоохранения государства.

Минздрав Сингапура уже подготовил пакет мер, включающих также: увеличения налогов для тех, что производит и импортирует подобные напитки, ограничение рекламы подобной продукции, вплоть до полного запрета, маркировка всего товара с указанием степени пользы и вреда, приносимого здоровью.

Предложенный пакет мер на данном этапе должен пройти общественные слушания. Однако власти категорично настроены на ужесточение оборота подобных напитков. К категории риска также отнесли соки, энергетические напитки, питьевые йогуртовые напитки, растворимый кофе «3 в 1» и многое другое.

Стоит отметить, что Сингапур в настоящее время относится к одному из лидеров по количеству заболевших диабетом – около 11%. Согласно прогнозам, если в ближайшее время не будут приняты никакие ограничительные меры, то уже к 2050 году количество больных диабетом в этом городе-государстве может достигнуть миллиона человек.

Также уже более двадцати пяти лет в Сингапуре запрещена продажа жевательной резинки.