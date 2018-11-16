Голикова назвала регионы, в которых растет уровень заболеваемости диабетом из-за ожирения

Сегодня, 12:18 \\ Здоровье

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о регионах России, в которых растёт показатель заболеваемости диабетом из-за ожирения, а также где больше всего россиян, страдающих от лишнего веса.

По словам вице-премьера, статистика указывает на то, что ожирение наиболее распространено в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской, а также Новосибирской областях. В связи с этим в данных регионах наблюдаются самые высокие показатели заболеваемости диабетом.

Поэтому в рамках национального проекта «Демография» начнут внедрять программу по мониторингу состояния питания разных групп населения. По её мнению, это станет шагом к предотвращению множества патологий, которые связаны непосредственно с неправильным питанием. К ним относят патологии сердечно-сосудистой системы, диабет, онкологию и заболевания желудочно-кишечного тракта.

В течение трёх лет предусмотрено выделение 523 млрд рублей на национальный проект «Демография».

Недавно также появились сообщения о том, что Минтруд готовит новые профессиональные стандарты для медицинских работников, которые обяжут их проводить проверки школьник на склонность к ожирению, алкоголизму, наркомании и курению. При обнаружении таких подростков медсестра обязана будет сообщить об этом комитету опеки и попечительства.

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