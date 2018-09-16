Пчелиное маточное молочко излечит от Альцгеймера

Результаты новейшего исследования помогут не только побороть болезнь, но и укрепить организм.

Именно таинственная субстанция превращает рабочих медоносных пчёл в королев и заполняет полки магазинов здоровой пищи, рекламируя свои возможности: приостановить старение, улучшить фертильность и укрепить иммунную систему. Что же до самого открытия, то оно обещает оказать влияние не только на мелитологию.

Вооруженные результатами исследований, ученые теперь изучают потенциально новые методы лечения ран и расстройств, таких как потеря мышечной массы и нейродегенеративные заболевания, вроде болезни Альцгеймера. Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что основным активным компонентом в маточном молочке является белок роялактин, который активирует гены с целью усиления способности стволовых клеток к обновлению. Это означает, что с помощью роялактина организм может производить больше стволовых клеток, чтобы строить и восстанавливать себя.

Первые опыты препарата на основе маточного молочка были проведены на мышах, значительно укрепив их организмы, повысив срок жизни и рождаемость.