Пчелиное маточное молочко излечит от Альцгеймера

Сегодня, 12:16 \\ Здоровье

Результаты новейшего исследования помогут не только побороть болезнь, но и укрепить организм.

 Именно таинственная субстанция превращает рабочих медоносных пчёл в королев и заполняет полки магазинов здоровой пищи, рекламируя свои возможности: приостановить старение, улучшить фертильность и укрепить иммунную систему. Что же до самого открытия, то оно обещает оказать влияние не только на мелитологию.

Вооруженные результатами исследований, ученые теперь изучают потенциально новые методы лечения ран и расстройств, таких как потеря мышечной массы и нейродегенеративные заболевания, вроде болезни Альцгеймера. Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что основным активным компонентом в маточном молочке является белок роялактин, который активирует гены с целью усиления способности стволовых клеток к обновлению. Это означает, что с помощью роялактина организм может производить больше стволовых клеток, чтобы строить и восстанавливать себя.

Первые опыты препарата на основе маточного молочка были проведены на мышах, значительно укрепив их организмы, повысив срок жизни и рождаемость.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

5 советов для здоровья легких: немецкие врачи раскрыли секреты продления жизни

 Врачи-пульмонологи из Германии считают, что здоровье легких крайне важно для всего организма. Если человек будет следить за состоянием своих дыхательных органов, то его жизнь может ощутимо...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Девять штатов Америки атаковал редкий клещ

 По территории Соединённых Штатов массово расплодился редкий клещ. В данный момент...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Диетологи назвали продукты, вызывающие зависимость, сравнимую с наркотической

Диетологи рассказали какие продукты питания способны вызывать у человека зависимость...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ