Некоторые женщины ненавидят секс – ученые установили причину этого явления. Американские специалисты из Иллинойского университета в Чикаго провели ряд исследований, чтобы получить ответ.

Супружеский долг для некоторых дам, действительно, является долгом, который не приносит никакой радости. Другие же представительницы прекрасной половины человечества получают удовольствие от секса и не могут без него представить свою жизнь.

Ученым удалось установить, что на разницу в сексуальных потребностях влияет гормональный фон. Кроме этого, первоисточником желания выступает гипоталамус, а точнее – его размер.

Гипоталамус – участок мозга, который регулирует все процессы жизнедеятельности. Он также отвечает за настроение человек и потребность в сексе. Чем больше гипоталамус, тем сильнее у женщины развито желание к интимному сближению.

По сравнению с мужчинами у женщин, в целом, гипоталамус меньше. Поэтому сексуальное влечение у мужчин и женщин разное.

На ненависть к сексу также влияет гормон – тестостерон. Чем его меньше, тем слабее потребность в сексе.

Ученые обращают внимание на то, что если женщина не нуждается в романтической атмосфере свидания и проявляет одну лишь потребность в сексе, то это повод задуматься о здоровье, так как, вероятнее всего, в организме повешен уровень тестостерона.