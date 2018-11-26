В России ежегодно увеличивается количество детей-инвалидов

Сегодня, 04:49 \\ Здоровье

Александр Баранов, являющийся главным педиатром России, рассказал о статистике, согласно которой в стране каждый год происходит увеличение числа детей, имеющих инвалидность. При этом ещё не менее 3 млн детей входят в группу риска.

Такое заявления Александр Белов сделал во вторник 4 декабря на конгрессе «Педиатрия и детская хирургия в Приволжском федеральном округе», приходившем в Казани. Во время двухдневного конгресса планируется обсуждение среди медиков вопросов и проблем детского здоровья в стране.

По словам Белова, Минздрав располагает статистикой, согласно которой около 700 тысяч детей являются инвалидами с рождения и имеют серьёзные проблемы со здоровьем. При этом ещё не менее 3 млн детей входят в группу риска. По мнению врачей, рост количества детей-инвалидов связан со снижением смертности новорождённых, произошедшим в связи со значительным увеличением возможностей медиков в спасении слабых и недоношенных детей.

Главный педиатр России считает, что решением этой проблемы является программа региональной профилактики детской инвалидности. Реализацией её пилотного проекта займутся в Татарстане. В случае положительных результатов, данную программу введут по всей стране.

Также недавно в некоторых городах России прошли митинги родителей детей-инвалидов, требующих у властей увеличения выплат по уходу до минимального размера оплаты труда. Акции протеста приурочили к Международному дню инвалида.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

5 советов для здоровья легких: немецкие врачи раскрыли секреты продления жизни

 Врачи-пульмонологи из Германии считают, что здоровье легких крайне важно для всего организма. Если человек будет следить за состоянием своих дыхательных органов, то его жизнь может ощутимо...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Девять штатов Америки атаковал редкий клещ

 По территории Соединённых Штатов массово расплодился редкий клещ. В данный момент...

«Бюджетник» LADA Granta с премиальным тюнингом удивил сеть

В интернете появились изображения тюнингованного лифтбека LADA Granta 2018 модельного...

Диетологи назвали продукты, вызывающие зависимость, сравнимую с наркотической

Диетологи рассказали какие продукты питания способны вызывать у человека зависимость...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ