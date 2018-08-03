Врачи дали несколько советов по употреблению алкоголя в новогодние праздники

Независимая благотворительная организация из Британии Drinkaware, которая специализируется на борьбе с алкоголизмом, дала несколько советов о том, как можно сократить употребление алкоголя во время новогодних праздников.

По словам врача-консультанта Фионы Сим, множество людей не отказывается от употребления алкогольных напитков из-за своего окружения и длительности праздничных дней. Людям очень трудно остановить себя из-за большого количества времени, отведённого на отдых. Посещают всех родственников, друзей и знакомых, соответственно выпивая с ними. При этом практически никто не задумывается в этот момент, к чему приводят такие большие количества выпитого алкоголя. Хотя задуматься есть над чем.

Фиона напоминает, что в таких случаях увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых патологий, начинает страдать печень и почки. Большое содержание калорий в спиртных напитках приводит к лишним килограммам за эти две недели отдыха, особенно при дополнительном влиянии обильных закусок.

Также спиртное не стоит смешивать с газированными напитками. А положение не усугублять перееданием. Не стоит смешивать и пиво с водкой. А перед сном не лишним будет аспирин или активированный уголь. Также эксперты советуют употреблять больше фруктов и овощей, не нарушать питьевой режим, высыпаться и больше бывать на улице. Кроме того, необходимы передышки для организма от употребления алкогольсодержащих напитков.

Ранее, в Москве заявили ограничении на продажу алкогольных напитков в период новогодних праздников. Планируется выявление и прекращение деятельности точек, которые продают спиртное в неположенное время.