Контактные линзы стали причиной удаления глаза у бельгийки

Гражданке Бельгии Петре ван Калмтаут удалили глазное яблоко после душа, который она приняла, не сняв предварительно контактные линзы. Так, во время водных процедур женщине под линзу попал паразит.

История бельгийки началась в 2015 году. Женщина проводила свои выходные за занятием парусным спортом. В один из дней она приняла душ, забыв снять мягкие контактные линзы. Уже к вечеру следующего дня, когда Петра вернулась домой, то почувствовала боли в глазу. К утру боль усилилась ещё больше. Терапевт, к которому Кламтаут обратилась за помощью, выписал пациентке глазные капли, мазь и отправил домой.

Однако ситуация стремительно ухудшалась, выписанные препараты не помогали. Через некоторое время женщина попала в больницу, в которой врачи и диагностировали у неё акантамёбный кератит. В роговице её правого глаза размножалась амёба Acanthamoeba. Хирурги два раза предпринимали попытки избавиться от амёбы, однако оказалось слишком поздно. Врачи вынуждены были провести операцию по энуклеации глаза.

После удаления глазного яблока женщина ещё около трёх лет ходила с глазной повязкой, ожидая изготовления протеза. Бельгийка признаётся, после трёх лет ожидания, пока отсутствие глаза определяло её образ жизни, она готова наконец взять жизнь в свои руки. Первое, что сделает бельгийка, так это посетит дискотеку и проведёт там всю ночь.

Обычно акантамёбный кератит не заканчивается такими тяжёлыми последствиями. По данным медиков, чаще всего заражение происходит в связи с неправильным использованием мягких линз.