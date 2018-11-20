Учёные нашли связь между выпадением зубов у женщин и гипертонией

Потеря зубов у женщин на последнем этапе климакса грозит им развитием гипертонии. К таким результатам пришли учёные из Университета Нью-Йорка, опубликовавшие результаты своей работы в журнале American Journal of Hypertension.

Длительное исследование проводилось с 1998 по 2015 годы, за этот период учёные изучили показатели более 36 тысяч женщин. Анализ показал, что женщины, столкнувшиеся с выпадением зубов в постменопаузе, страдают от гипертонии на 20% чаще. Учёные считают, что это связано с переходом на более мягкую и обработанную пищу из-за невозможности употреблять что-то другое при потере зубов. Со временем изменение пищевого рациона ведёт к повышению кровяного давление. Выпадение зубов, по мнению учёных, является первым сигналом о проблемах со здоровьем. Исследования данной проблемы будут продолжаться и в будущем.

В группу риска также входят молодые или слишком худые женщины. Высокий риск развития гипертонии наблюдается и у пожилых людей. Специалисты советуют уделять больше внимания гигиене ротовой полости, следить за артериальным давлением, правильно питаться, заниматься спортом и следить за весом.

Ранее учёные сообщили, что избежать гипертонии можно с помощью гуавы, которую следует употреблять ежедневно на завтрак.