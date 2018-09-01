Минздрав пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

Снижение цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП) может произойти после введения новой методики образования цен.

Изменение цен по новым правилам произойдёт в период с 2019 по 2020 годы. Пересмотром цен будет заниматься Министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба. Они обработают информацию, которую предоставят производители лекарств.

Новый метод предлагает вычислять цены на иностранные лекарства, принимая во внимание стоимость этих препаратов в Венгрии. Испании, Греции, Бельгии, Чехии, Турции, Франции, Словакии, а также в стране, которая производит поставляемые лекарства. Цена в России не будет превышать самую низкую стоимость в референтных государствах. Страны отбирались по методу, при котором учитывался уровень экономического развития страны он должен быть сопоставим с российским уровнем.

В подготовленном документе предусмотрены коэффициенты снижения цены дженериков — они должны быть ниже аналогичных инновационных препаратов.