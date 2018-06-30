Избегайте чая и кофе: Эксперты рассказали, как избавиться от боли в горле

Сегодня, 20:43 \\ Здоровье

Медики поделились действенными способами для победы над «сезонными» болями в горле, когда они не являются симптомом серьёзного заболевания.

Зимой боль в горле встречается у каждого третьего человека, однако, как избавиться от надоедливого последствия холодов, знает далеко не каждый, отмечают эксперты. Они рассказали, что леденцы от кашля и бульон – не все методы борьбы с болью. Эксперты поделились «секретом», что при боли в горле нужно съесть фруктовый лёд. Мороженое подействует, как лёд, приложенный к ожогу, и на время успокоит горло.

Также следует избегать чая, кофе и других горячих напитков, поскольку они обезвоживают организм и раздражают горло. Тёплыми можно употреблять чай без кофеина, воду с мёдом и лимоном, а также супы и бульоны. А лучше на время лечения перейти на воду комнатной температуры. Также медики советуют обзавестись увлажнителями воздуха, а если такового нет, то его заменяют 10 минут над кастрюлей с горячей водой или горячий душ. При сильных болях следует полоскать горло тёплой водой с солью, чтобы ускорить заживление образовавшихся ран и предотвратить ухудшение состояния из-за инфекции. Также эксперты советуют перестать курить и не оставаться на холоде лишние минуты.

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Автор - Олеся Куприна
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