Врачи-пульмонологи из Германии считают, что здоровье легких крайне важно для всего организма. Если человек будет следить за состоянием своих дыхательных органов, то его жизнь может ощутимо продлиться.

Эксперты дали 5 советов для здоровья легких. Немецкие врачи раскрыли секреты продления жизни и отметили, что соблюдения этих правил не требует от человека особых усилий. Конечно, некоторым людям весьма сложно изменить свою жизнь, однако здоровье и долгие годы жизни должны стимулировать к новым правилам.

Первое, что советуют немецкие врачи – отказ от курения. По словам экспертов, из-за сигарет повышается риск развития онкологических болезней. Также курение приводит к осложнению хронических заболеваний. Астма и фиброз могут получить куда более тяжелое протекание, если человек будет курить. Также на людей плохо влияет и пассивное курение.

Вторым советом для здоровья легких и продления жизни врачи называют спорт. Медики настоятельно советуют говорить физкультуре: «Да», так как физические нагрузки стимулируют работу внутренних органов и заставляют легкие активнее поглощать кислород. Спорт способствует лучшей работе легких и сердца.

Также врачи советуют больше времени проводить на свежем воздухе. Однако стоит учитывать, что не во всех городах есть возможность дышать чистым воздухом. По словам медиков, важно находить места с чистой и здоровой экологией, где легкие смогут насытиться хорошим воздухом, не насыщая организм вредными веществами.

Четвертый совет от медиков - защита от инфекций. Специалисты настоятельно советуют людям почаще мыть руки, есть больше витаминов и укреплять иммунитет. Инфекции могут приводить к разным болезням, многие из которых затрагивают легкие. И, наконец, пятый совет от медиков – глубокое дыхание. По словам врачей, каждому человеку нужно по 10 минут в день заниматься глубоким дыханием. Эти упражнения помогают нормализовать работу легких, что положительно скажется на общем состоянии всего организма.