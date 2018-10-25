Ученые: супербактерии способны вернуть человечество в эпоху бессилия против страшных заболеваний

Сегодня, 13:20 \\ Здоровье

Ученые из Вашингтона заявили, что ежегодно 153 тысячи американцев погибают от инфицирования супербактериями. Полученные учеными данные в 7 раз превышают статистику Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Новые исследования, проведённые в городе Сент-Луис, показывают, что эксперты из ЦКЗ сильно недооценивают количество пациентов, погибающих от инфицирования антибиотикорезистентными бактериями. К подобным суперинфекциям относят все болезни, вызываемые бактериями, которые не реагируют на лекарственные средства.

Учёные изучали записи о смертях пациентов с 2010 года и оценивали количество случаев выявления антибиотикорезистентности при различных инфекциях, которые составили около 29%. Таким образом выходило, что 71 тысяча смертей в медицинских учреждениях приходилась на супербактерии. После исследователи, применив этот же коэффициент смертности пациентов вне больничных стен, прибавили к 71 тысячи ещё более 82 тысяч случаев гибели. В конечном итоге учёные получили цифру в 153113 человек.

Стоит отметить, что в настоящее время супербактерии являются третьей по распространённости причиной смерти американцев.

Исследователи всего мира сходятся во мнении, что причиной появления таких инфекций стал сам человек и бесконтрольное применение антибиотиков в животноводстве и больничных учреждениях. Из-за постоянного контакта с антибиотиками бактерии приобрели новые гены. Некоторые учёные полагают, что подобные супербактерии могут вернуть человечество в эпоху бессилия против страшных заболеваний.

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