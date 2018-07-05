В Екатеринбурге предоставили печальную статистику рождаемости школьниц

Сегодня, 12:48 \\ Здоровье

Как оказалось, в уральской столице каждую неделю на свет появляются 350 и более младенцев. Тем не менее, показатели уменьшились в сравнении с отметками минувшего 2017 года.

 В Управлении здравоохранения Администрации Екатеринбурга рассказали о том, какая статистика рождаемости преобладает в городе в последнее время. Она оказалась не всегда позитивной, а местами даже и печальной. Согласно информации, которую предоставляют сотрудники, каждый месяц в административном центре Свердловской области минимум одна школьница в возрасте до 16 лет рожает ребенка.

Чаще всего рожают женщины от 25 до 34 лет. Уже по традиции число новорожденных, которым они дарят жизнь за месяц, превышает одну тысячу. Примерно в пять раз реже рожают девушки в возрасте от 20 до 24 лет. При этом, очень довольно низкую рождаемость зафиксировали и среди женщин после 45 лет. Они попадают в роддом примерно столько же раз в месяц, сколько и школьницы.

При этом, эксперты ожидают крупной просадки в статистике рождаемости, когда наиболее детородного возраста достигнут девушки поколения 90-х, так как в те годы рождаемость не была настолько распространенным явлением.

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Автор - Мартина Корф
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