Диетологи назвали продукты, вызывающие зависимость, сравнимую с наркотической

Диетологи рассказали какие продукты питания способны вызывать у человека зависимость сродни наркотической.

По словам исследователей, во множестве своих научных работ учёные доказывают, что рецепторы головного мозга реагируют на сахар как на дозу наркотического вещества. Так, например, в опыте на крысах, которых кормили сахаром, была замечена закономерность. Как только грызунов лишали сладкого, то они моментально переключались на алкоголь, игнорируя другие прикормки. Данный опыт показал, как сахар стал пусковым крючком для более сильной зависимости. Стоит отметить, что в настоящий момент сахар используется как добавка чуть ли не во всех продуктах.

Также диетологи отметили, что человек не сможет есть ни один продукт ежедневно в течение длительного периода времени даже при условии, что это самый вкусный продукт. Однако хлеб стал исключением, потому что его едят миллионы людей каждый день в течение всей жизни. Это не связано с какими-то дополнительными добавками. Учёные утверждают, что это связано с зерновой клейковиной и дрожжами, выделяющими углекислый газ и алкоголь.

Конечно исследователи не обошли стороной и глутамат натрия, усиливающий вкусовые ощущения, из-за чего головной мозг требует добавки. С этим связана любовь многих к колбасе, чипсам и сухарикам.

Также в категорию продуктов, вызывающих зависимость, попала соль и соответственно все солёные продукты. По результатам исследований, соль заставляет некоторые нейромедиаторы посылать сигналы в мозг, от которых он получает удовольствие. Стоит отметить, что при этом соль жизненно важна для человеческого организма.