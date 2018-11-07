Учёные выяснили, что кокосовое масло способствует снижению веса даже без занятий спортом

Малазийские учёные решили доказать пользу кокосового масла в похудении и с этой целью провели эксперимент. В итоге они выяснили, что с его помощью можно сжигать жир на животе, не прилагая физических усилий.

Как передаёт зарубежное издание Daily Star, в исследовании участвовало 20 добровольцев, которые в течение 12 недель каждый день употребляли кокосовое масло. При этом ни один из участников не занимался спортом во время эксперимента и не вносил изменения в собственный рацион питания. В результате учёные заметили, что в среднем параметры живота снизились на 3 см. Чтобы добиться лучших результатов, они советовали в день употреблять 2 столовые ложки кокосового масла, однако не стоит превышать дозу, так как продукт очень калориен.

Уточняется, что для похудения важно брать растительное масло, изготовленное из копры, и покупать его только у проверенных продавцов. Кроме похудения, продукт поможет нормализовать содержание холестерина в организме, а также способствует быстрому заживлению слизистых оболочек, борется с изжогой и является хорошей профилактикой гепатита В в сочетании с другой здоровой пищей.

По мнению экспертов, лучше всего в похудении помогает сельдерей, который не только низкокалорийный, но и содержит массу витаминов и минеральных веществ. Также британские диетологи говорят о полезных свойствах арахисового масла, с помощью которого можно навсегда забыть о лишнем весе.