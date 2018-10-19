Медики сообщают о весомых причинах полюбить спаржу

Медики подтвердили пользу спаржи, о которой известно еще с древних времен, называя самые весомые причины для ее употребления.

Витамины и микроэлементы, содержащиеся в спарже, отлично сочетаются между собой. В этом продукте их огромное количество: витамины A, B, C, T, K, пищевая клетчатка, магний, каротин, кумарин, тиамин, фолиевая кислота, медь, марганец. Включив спаржу в свой регулярный рацион, человек укрепляет свой иммунитет и предотвращает ранее старение. Спаржа способна положительно влиять на гормональный фон. Она полезна содержащимся в ней аминокислотным веществом аспарагином, который положительно влияет на работу сердечной мышцы, стабилизирует кровяное давление и оберегает от образования тромбов.

Также, в спарже высокий уровень содержания клетчатки. Как известно, клетчатка – важнейший элемент питания при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Правильный метаболизм и слаженная работа пищеварительной системы помогают оставаться стройным и активным. На территории Индии этот овощ считают омолаживающим.

Овощ оказывает влияние и на интимную жизнь. Особенно спаржа рекомендуется для улучшения мужского здоровья. Она может усилить сексуальное влечение и в целом улучшить настроение.

Пользу от спаржи получают и диабетики, так как она обладает низким гликемическим индексом. При соблюдении диеты спаржа пригодится, ведь 100 грамм овоща обладает лишь 20 калориями.

Однако не стоить прибегать к опасным методам похудения, особенно в старшем возрасте. Об этом сообщалось ранее.