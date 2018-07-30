Похудение с помощью экстремальных диет в зрелом возрасте подрывает здоровье

В Миннесотском университете в США ученые пришли к выводу, что желание людей похудеть с помощью экстремальных диет может подорвать здоровье, особенно, если к этому прибегать в зрелом возрасте.

Ученые проследили, что именно используют люди в разные периоды жизни, чтобы избавиться от лишнего веса. Те, кто приступает к борьбе за похудение в подростковом возрасте, с годами продолжают эту тенденцию намного усерднее, используя экстремальные диеты.

Исследователи назвали недопустимыми принудительные голодания, «очистки» организма, а также слишком ограниченные диеты, которые характеризуются как экстремальные. По словам ученых, все это чревато расстройствами пищеварения, психическими расстройствами, неоправданным употреблением психоактивных препаратов.

Изучение показало, что и мужчины, и женщины с возрастом начинают усиленно искать методы похудения. Кроме того, мужчины возрастом 25-31 в течение года предпринимают пять попыток сбросить вес. 20% участников исследования признались, что садились на диету в уже зрелом возрасте. Более того, представители обоих полов, становясь старше, редко ищут новые методики похудения, продолжая применять те опасные диеты, которым следовали в юности. Это, несомненно, подрывает здоровье, которое с годами имеет тенденцию ухудшаться и без диет.