Ученые рассказали об опасности синдрома компьютерной шеи

По словам медиков, долгое нахождение за экраном компьютера или смартфона существенно увеличивает нагрузку на позвоночный отдел. Все дело в том, что, когда человек наклоняется поближе к экрану, чтобы рассмотреть текст, то часто не возвращается в исходное положение.

Как рассказали ученые, для этого синдрома обычно характерно пережатие плеч и грудных мышц и ослабление мышц шеи и спины. Это все негативно сказывается на осанке. Ведь шея и голова как бы вытягиваются вперед по отношению к телу, что способствует искривлению позвоночника.

Медики отмечают, чтобы избежать негативных последствий этого явления, необходимо правильно организовать рабочее место. Необходимо, чтобы монитор находился не слишком низко, но в то же время не стоял слишком прямо по отношению к пользователю. При этом спину нужно расположить так, чтобы она располагалась примерно под углом 100-135 градусов по отношению к ногам. Кроме того, плечи должны быть максимально расслаблены. Рабочее время стоит разбавлять регулярной гимнастикой, которая будет включать в себя повороты головы и разминку для спины. По словам специалистов, не лишним будет проводить и гимнастику для глаз. Поскольку их усталость является основной причиной того, что человек, сидящий за компьютером, начинает сутулиться и напрягаться. В связи с чем и развивается синдром компьютерной шеи.