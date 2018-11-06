Власти Подмосковья помогли трудоустроиться терапевтам и педиатрам

Сегодня, 21:57 \\ Здоровье

Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев рассказал СМИ об успешном трудоустройстве около 390 педиатров и терапевтов в течение 2018 года. До конца года показатель планируют повысить до 400 человек.

По словам Матвеева, предоставление рабочих мест в Подмосковье опытным специалистам является первоочередной обязанностью местных властей. Он отметил, что министерство должно позаботиться о достаточном количестве рабочих мест для медиков первого звена. Местные власти работают над созданием специальных программ поддержки и помощи для медицинских работников. В апреле 2018 года прибавку к заработной плате получили участковые терапевты, врачи общей практики и педиатры. Максимальный размер индексации, которую может получить специалист в области – 32 тысячи рублей. Также, новым медработникам готовы помочь со съемным жильем или же предоставить служебное.

Ранее сообщалось, что введенная в Подмосковье программа «Земский доктор» помогла трудоустроиться 130 врачам. Это свидетельствует о повышении интереса медработников к работе в сельской местности.

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Автор - София Волкова
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