Психологи разработали эффективный способ лечения неврозов

Сегодня, 19:02 \\ Здоровье

Четыре дня интенсивной терапии помогут избавиться от обсессивно-компульсивного расстройства на долгие годы.

Особую методику лечения неврозов разработали два норвежских психолога Герд Квале и Бьарне Хансен. Методика является революционной, поскольку не требует хирургического вмешательства, которое повсеместно используется для лечения ОКД. При этом, кажущаяся на первый взгляд простой методика, в действительности требует определённых волевых усилий и выдержки. От пациента требуется сосредоточение на ситуациях, которые провоцируют у него невроз, с последующим развитием выдержки к данным раздражающим психику факторам.

Первое испытание методики произошло на группе пациентов, состоявшей из представителей разных возрастных групп (от 23 до 59 лет). Разработанная четырёхдневная терапия отнимала всего по три часа в день у пациентов, однако, по её окончанию результаты были ошеломительными: у всех пропали признаки обсессивно-компульсивного расстройства. «Всё сработало именно так, как мы и ожидали», - делится впечатлениями Квале. –«Изменения, наблюдаемые нами в течение четырёх дней, были действительно колоссальными».

На данный момент известно, что передовые медицинские учреждения из разных уголков мира уже активно заинтересовались новой терапией. Также эта терапия поможет и сэкономить много денег, ведь больше нет надобности прибегать к дорогостоящим операциям.

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