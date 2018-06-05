Учёным удалось определить причину храпа

Сегодня, 17:28 \\ Здоровье

В результате исследований появилась возможность не только описать причины храпа, но и предложить методы борьбы с ним.

Несмотря на стремительное развитие человеческой цивилизации, один из её бичей так и не удалось по сей день искоренить. Однако, первые шаги были предприняты доцентом пульмонологии Ниоми Ша, которая подробно описала все возможные причины храпа и специалистом по расстhойствам сна Майклом Гелбом, который предложил способы борьбы с этим ужасным недугом.

Доцент Ша утверждает, что прежде других следует выделить такие индивидуальные особенности человека, как проблемы с синусом и сезонные аллергические реакции. По мнению Ша у хронически храпящих, если не предпринять меры, ситуация только ухудшится с возрастом, так как с возрастом увеличиваются в размере гланды и ярче выражаются индивидуальные особенности строения горла и носовой полости.

Основываясь на исследованиях доцента Ша, Майкл Герб, уже изучавший эту проблему в течение тридцати лет, также добавляет в список причин синдром сопротивления верхних дыхательных путей. Их сужение с возрастом усиливается, что увеличит сопротивление проходящему сквозь них воздуху.

Для борьбы с храпом Герб занимается разработкой безвредного медицинского устройства, которое поможет воспрепятствовать данному сужению. А пока устройство находится в разработке, он рекомендует поменьше употреблять алкоголя, успокоительного и обратиться к отоларингологу за рецептом временно расширяющего дыхательные пути назального спрея.

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