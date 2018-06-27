Певица с редким заболеванием пела во время операции на мозге

Врачи попросили девушку петь, чтобы им было видно, какие части мозга во время этого работают. Пока хирурги проводили ей операцию на мозге, певица исполняла песню Island in the Sun группы Weezer.

Кира Лаконетти – певица, девушка с детства любит музыку и увлекается вокалом. В 19 лет ей стало трудно петь. Во время пения или прослушивания музыки у девушки начиналось заикание, ее сразу же одолевала усталость. Певица обратилась к медикам, которые отправили ее на МРТ мозга. Исследование показало, что у девушки опухоль.

Из-за доброкачественного образования в височной доле мозга девушка получила редкое расстройство. У певицы была музыкальная эпилепсия, такое заболевание бывает у одного человека из 10 миллионов. Девушка решилась на операцию, хирурги удалили ей опухоль.

Во время операции на мозге певица с редким заболеванием находилась в сознании. Более того, девушка пела песню. Врачи попросили ее петь, чтобы не повредить части мозга, которые задействованы при пении. Медики знали о пристрастии девушки к музыке, поэтому приложили все усилия, чтобы любимое дело не оказалось недоступным. Уже через двое суток певица Кира Лаконетти сыграла на гитаре и спела песню. Певица оправилась после операции и готовится к возвращению на сцену.