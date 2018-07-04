Учёные создали протез, воспроизводящий фантомные движения ампутированных конечностей.

Сегодня, 17:11 \\ Здоровье

Учёные считают, что большинство из основных движений всегда связаны с сокращениями здоровых мышц.

У людей с ампутацией руки эти сокращения касаются групп мышц, которые не связаны с суставами, используемыми до ампутации. Мышечная память позволяет воспроизводить скрещение пальцев, сжимание кулака или вращающееся запястье. Таким образом, около 75% человек демонстрирует движения ампутированной конечности. Используя эту информацию, исследователи Марсельского университета разработали прототип, способный активировать протезную руку. Протез не требует никакой операции, и пациенты не нуждаются в обучении.

Для этого учёные создали алгоритмы, способные распознавать мышечную активность, вызванную мобилизацией фантомной конечности и воспроизведением нужного движения протезом, так называемый интуитивный контроль. После непродолжительного привыкания, участники могут освоить искусственную руку и выполнять длительные задания. Это исследование показало свою эффективность, ведь ранее многие ампутанты отказывались от использования протеза из-за множества возникающих неудобств при управлении.

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Автор - Мария Ремарк
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