Учёные создали протез, воспроизводящий фантомные движения ампутированных конечностей.

Учёные считают, что большинство из основных движений всегда связаны с сокращениями здоровых мышц.

У людей с ампутацией руки эти сокращения касаются групп мышц, которые не связаны с суставами, используемыми до ампутации. Мышечная память позволяет воспроизводить скрещение пальцев, сжимание кулака или вращающееся запястье. Таким образом, около 75% человек демонстрирует движения ампутированной конечности. Используя эту информацию, исследователи Марсельского университета разработали прототип, способный активировать протезную руку. Протез не требует никакой операции, и пациенты не нуждаются в обучении.

Для этого учёные создали алгоритмы, способные распознавать мышечную активность, вызванную мобилизацией фантомной конечности и воспроизведением нужного движения протезом, так называемый интуитивный контроль. После непродолжительного привыкания, участники могут освоить искусственную руку и выполнять длительные задания. Это исследование показало свою эффективность, ведь ранее многие ампутанты отказывались от использования протеза из-за множества возникающих неудобств при управлении.