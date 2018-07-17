Россия лидирует по росту распространения ВИЧ в Европе

В 2017 году в России показатели заражаемости достигли отметки 70 случаев на 100 тысяч человек.

При этом в стране было поставлено 104 тысячи новых диагнозов. А по всей Европе — 160 тысяч. Лидирующие места среди европейских стран заняли Россия, Украина и Беларусь.

Неутешительные результаты исследования были опубликованы в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Документ содержит следующие статистические данные: 71,1 человек заражается вирусом на каждые 100 тысяч населения, в Украине — 37, в Беларуси 26,1, а в Молдавии 20,6. А в центральной Европе показатели намного «радостнее»: там зафиксировано всего 3,2 случая заражения на 100 тысяч населения. Самые низкие показатели дали страны - Босния и Герцеговина (0,3), Словакия (1,3) и Словения (1,9).

Основными способами заражения специалисты назвали гетеросексуальные половые связи (59%) и при употреблении наркотических средств методом инъекций (30%).

Западная Европа может «похвастаться» снижением роста новых случаев заражения. Причиной этому послужило введение противовирусных программ и частые тесты на ВИЧ.

В конце 2017 года в России число жителей с положительным статусом на вирус иммунодефицита человека составляло порядка 1 миллиона человек. Однако, с вирусом борются лишь 40% от этого количества.

В данный момент в России необходимо в срочном порядке создавать хорошую рабочую программу, направленную на лечение заражённых жителей, но в данный момент, в бюджете на эти цели не хватает ресурсов.