Минздрав увеличит вдвое финансирование лечения пациентов с онкологией

Сегодня, 15:13 \\ Здоровье

В среду состоялся IХ Всероссийский конгресс пациентов, на котором выступила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она сообщила об увеличении Минздравом финансирования лечения больных онкологией вдвое – до 150 млрд рублей в следующем году, как передает ТАСС.

Сегодня в стране выделяется 80 млрд рублей на лечение онкобольных. Министр отметила, что самой насущной проблемой российской борьбы с онкологией является предоставление препаратов для химиотерапии в стационарных больницах регионов страны. Она напомнила, что качественное лечение также зависит от времени обнаружения болезни (чем раньше, тем лучше) и полноценная диагностика.

Во время конгресса Вероника Скворцова подняла вопрос о раннем обнаружении рака у детей. Для этого Минздрав дорабатывает и расширяет обучающую программу для участковых врачей, созданную два года назад. По словам Скворцовой, каждый узкоспециализированный врач и участковый педиатр обязан уметь выявлять признаки онкологии у маленьких пациентов. Она отметила, что уже 80% врачей смогли успешно освоить дистанционную обучающую программу.

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Автор - София Волкова
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