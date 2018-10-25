Смертельные ошибки врачей: как у пациентов с раком легких диагностируют туберкулез

Сегодня, 14:51 \\ Здоровье

Как сообщает портал «Medikforum.ru», около 50% пациентов с раком легких получают диагноз «туберкулез», что является не просто ошибочным вердиктом, но и смертельной ошибкой.

Статистика проводилась по жителям Республики Кения на юго-востоке Африки. Авторы исследования выяснили, что из 154 человек, обратившихся в госпиталь Moi Teaching and Referral Hospital, 130 пациентов имели новообразования в области легких. 54 людям подтвердили наличие злокачественных опухолей, у 42 пациентов нашли рак легких. У десятерых пациентов обнаружились метастазы в других частях тела. 50% людей получали от врача рецепт на покупку препаратов от туберкулеза. Это продолжалось даже после того, как рентгеновский снимок четко показывал новообразования, свидетельствующие о смертельном заболевании.

Специалисты, проводившие исследование, полагают, что такие случаи смертельных врачебных ошибок могут быть характерны не только для Кении. Авторы поинтересовались у врачей, как они поступают с пациентами, которым не помогают препараты от туберкулеза. Большинство ответило, что выписывают другие медикаменты, также от туберкулеза. Таким образом, продолжается лечение от несуществующего недуга.

Наблюдения показывают, что чаще всего медиков вводит в заблуждение перечень симптомов: непрекращающийся кашель, одышка и резкая потеря веса. Также, обнаружение и лечение рака во многом зависит от того, на какой именно стадии пациент обратился в клинику.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Датчанка умерла от болезни, которой заразилась от сына во время беременности

В Дании женщина умерла от редкого заболевания, к которому не была генетически предрасположена. По версии специалистов, она могла заразиться болезнью Крейтцфельдта-Якоба от сына в то время, пока была...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Зима – не повод потолстеть: эксперты назвали 7 секретов стройности в холода

 Диетологи считают, что зимой люди действительно начинают больше есть и это важно для...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Медцентр «Бест Клиник» отрицает проведение обрезания для несовершеннолетних девочек

На сайте одного из медицинских центров «Бест Клиник» ранее было обнаружено объявление о...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ