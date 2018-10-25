Смертельные ошибки врачей: как у пациентов с раком легких диагностируют туберкулез

Как сообщает портал «Medikforum.ru», около 50% пациентов с раком легких получают диагноз «туберкулез», что является не просто ошибочным вердиктом, но и смертельной ошибкой.

Статистика проводилась по жителям Республики Кения на юго-востоке Африки. Авторы исследования выяснили, что из 154 человек, обратившихся в госпиталь Moi Teaching and Referral Hospital, 130 пациентов имели новообразования в области легких. 54 людям подтвердили наличие злокачественных опухолей, у 42 пациентов нашли рак легких. У десятерых пациентов обнаружились метастазы в других частях тела. 50% людей получали от врача рецепт на покупку препаратов от туберкулеза. Это продолжалось даже после того, как рентгеновский снимок четко показывал новообразования, свидетельствующие о смертельном заболевании.

Специалисты, проводившие исследование, полагают, что такие случаи смертельных врачебных ошибок могут быть характерны не только для Кении. Авторы поинтересовались у врачей, как они поступают с пациентами, которым не помогают препараты от туберкулеза. Большинство ответило, что выписывают другие медикаменты, также от туберкулеза. Таким образом, продолжается лечение от несуществующего недуга.

Наблюдения показывают, что чаще всего медиков вводит в заблуждение перечень симптомов: непрекращающийся кашель, одышка и резкая потеря веса. Также, обнаружение и лечение рака во многом зависит от того, на какой именно стадии пациент обратился в клинику.