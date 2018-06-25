Ученые заявили, что кривые зубы могут стать причиной заболевания сердца и легкий

Сегодня, 11:34 \\ Здоровье

Медики уже почти не спорят о наличии связи между кривизной зубов и опасными заболеваниями сердца и легких. Все дело во вредных бактериях, которые остаются на зубах в связи с затруднительной чисткой, сообщает Medikforum.ru.

 Медики отмечают, что сейчас многие выравнивают зубы, руководствуясь исключительно эстетической стороной. Однако врачи предупреждают, что приводить в порядок зубы стоит в большей степени из-за опасности заработать опасное заболевание. Оказалось, что все вредные бактерии, которые невозможно ликвидировать во время чистки из-за существующей кривизны, становятся опасным очагом инфекции. Они разносятся по всему организму. Они попадают в кровь и разносятся с ее помощью по внутренним органам.

Ученые отмечают, что за ровностью зубов стоит следить не только в детском и подростковом возрасте, но и уже будучи зрелым. Кроме того, специалисты призывают перестать игнорировать пользу гигиены и своевременно чистить зубы и полость рта. Стоматологи утверждают, что очень многие люди испытывают страх перед приемом. Однако они убеждены, что его обязательно нужно преодолевать, чтобы держать зубы в порядке регулярно, а не только когда возникнут серьезные проблемы. Дело в том, что даже кариес – опасный рассадник инфекций.

Поэтому эксперты рекомендуют придерживаться самых простых правил вроде использования зубной щетки, нити, правильно подобранной пасты, а также регулярное и даже профилактическое посещение врача.

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Автор - Евгения Чернобаб
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