Учёные: На кожуре бананов обнаружены токсины

Учёные из Германии предупреждают о том, что противогрибковые средства и инсектициды, которые применяют при выращивании бананов, остаётся на кожуре. По результатам, экспертизы, эти токсины провоцируют развитие опасных заболеваний.

Исследователи озвучили, какие химикаты обнаружены на кожуре в результате проведённых тестирований. В том числе были названы имазалил и бифентрин, которые используют при борьбе с вредителями. Также некоторое количество токсинов может проникать в мякоть. По результатам лабораторных исследований, в мякоти части бананов, отобранных для теста, отмечено присутствие таких фунгицидов, как азоксистробин и тиабендазол.

Полученные результаты вызвали беспокойство у медиков, так как применение подобных химикатов при выращивании фруктов, может стать причиной возникновения онкологии. Так, организация AEGU проводила в 2016 году исследования, согласно которым рабочие, обрабатывающие пестицидами банановые плантации, подвержены риску заболевания онкологией на 155% больше, чем остальные.

Специалисты уверены, что безопаснее для потребителей будет приобретать органические фрукты и овощи. А все фрукты и овощи, приобретённые в супермаркетах, лучше мыть с мылом.