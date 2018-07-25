Датчанка умерла от болезни, которой заразилась от сына во время беременности

Сегодня, 04:51 \\ Здоровье

В Дании женщина умерла от редкого заболевания, к которому не была генетически предрасположена. По версии специалистов, она могла заразиться болезнью Крейтцфельдта-Якоба от сына в то время, пока была беременна им.

Женщина обратилась к медикам за помощью, однако специалистам не удалось оказать ей помощь, и она скончалась. Заболевание было диагностировано посмертно, а также установлено, что заражение произошло от её не рождённого на тот момент сына. Неожиданным стал для медиков и тот факт, что после смерти мужа от этой формы деменции датчанка проводила ДНК-тест, который показал, что она не предрасположена к данному заболеванию.

Специалисты также отметили у её сына, которому сейчас 53 года, развивающиеся симптомы деменции. Это служит причиной предполагать, что из-за заболевания отца ребёнок унаследовал предрасположенность к заболеванию, и таким образом инфицированные клетки, которые содержали прионы, попали в организм матери через плацентарный барьер.

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба это одна из редких форм деменции, характеризующаяся прогрессирующей дистрофией коры головного мозга, базальных ганглиев, а также спинного мозга. Всё это приводит к проблемам с памятью, координацией и зрением, нарушению речи. При этом тяжёлая форма заболевания неизлечима и смертельна.

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