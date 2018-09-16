ВИЧ-положительные дети подвергаются дискриминации со стороны медработников

Благотворительный фонд «Дети +» провел опрос, результаты которого удивили: медработники в больницах чаще дискриминируют ВИЧ-положительных детей, чем это происходит со стороны сверстников в школах или детсадах, сообщает издание News.ru

В опросе приняли участие родители приемных ВИЧ-инфицированных детей. Исследование обсудили в Общественной палате РФ. Родители в ходе опроса рассказали, в каких общественных местах и учреждениях их дети чаще всего подвергались дискриминации и нарушению прав. 46% участников указали, что в этом вопросе лидируют больницы. Меньше подвергаются дискриминации в школах (12%) и детских садах (13%).

Исходя из такой статистики, самыми недоброжелательными и опасными для детей являются медицинские работники, которые наоборот должны относиться бережнее всех к маленьким ВИЧ-инфицированным пациентам.

К ответам на вопросы родители приводили свои истории, связанные с неподобающим поведением по отношению к детям. Лидирующую позицию заняли стоматологи. Один из родителей рассказал, как стоматолог достал другие инструменты из пыльного ящика, узнав о диагнозе малыша. «Комплект для «грязных» детей», - так медработник назвал инструмент.

Также прозвучали рассказы о поведении медсестер и врачей перед операцией ВИЧ-положительному ребенку. В одном случае ребенку отказали в срочной операции по месту жительства. Переезд в другое медицинское учреждение отразился на здоровье ребенка. В ином случае медсестра вела себя странно, держа в руках использованные на больном ребенке инструменты. «Будто она держит бомбу, которая вот-вот взорвётся», - рассказывает одна из матерей.

Благотворительному фонду известны случаи, когда сотрудники скорой помощи отказывались приезжать к ВИЧ-положительным детям, несмотря на то, что законом это категорически запрещено.

В педиатрическом отделении Московского центра профилактики и борьбы со СПИДом напоминают, что сегодня медицина уже способна подавить вирус настолько, что им трудно будет заразить другого человека даже через кровь и сперму. А заражение через пот, мочу или слюну в принципе невозможно.