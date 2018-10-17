Французам компенсируют затраты на презервативы, покупаемые по рецепту врача

«РИА Новости» сообщает, что страховка будет компенсировать французам затраты на презервативы, которые будут покупаться по рецепту врача. Нововведение вступит в силу 10 декабря текущего года.

Новые правила будут относиться только к марке презервативов EDEN. Француз любого пола и возраста, имеющий медицинскую страховку, сможет приобрести в аптеке презервативы бесплатно, предъявив выписанный врачом рецепт. К покупке будут доступны упаковки по 6, 12 или 24 презерватива.

В кабинете министра здравоохранения прокомментировали, что эта мера принята, прежде всего, для помощи молодому населению, которое не имеет надежного финансового положения, но подвержено заражению СПИДом и ВИЧ. Также, бесплатные презервативы помог избежать и других заболеваний, передающихся при половом акте.

В 2017 году было установлено, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург занимают первое место среди российских городов по количеству больных СПИДом. В первую очередь, это связывают с высоким уровнем наркомании в этих населенных пунктах. Алексей Мазус, специалист по профилактике ВИЧ-инфекций, добавил, что усиленная реклама контрацептивов не оказывает ощутимого влияния на борьбу с проблемой, так как основной упор должен делаться на борьбу с наркоманией.