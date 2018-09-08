В России изобрели препарат против ВИЧ, который появится уже через 3 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что препарат прошел все испытания на животных и готов использоваться на людях. Препарат «Динавир» появится уже через 2-3 года.

«Динавир» является более эффективным препаратом для борьбы с ВИЧ. В данный момент антиретровирусное лекарство проходит клинические испытания в ЦНИИ эпидемиологии федеральной службы. По словам Поповой, разработчики надеются, что препарат пройдет все тесты с таким же успехом, как и при тесте их на животных. Однако ставить его на рынок предполагается не раньше, чем через 2-3 года, передает РИА Новости. Разработка рассчитана на то, что она будет более доступна и эффективна, а также будет предназначена для большого количества людей.

В ЦНИИ разрабатывается несколько новых технологий лечения и профилактики ВИЧ-инфекций, которые называются «генная терапия». Их принцип это изменение генома клеток человека с целью искусственного создания их невосприимчивости к ВИЧ. Одним из таких препаратов является «Динавир», однако вмешательство в геном человека предполагает большую осторожность, по этому все последующие тесты на здоровых и больных ВИЧ-инфекиях могут занять несколько лет.

Стоит напомнить, что 22 ноября в столице России начали проводить испытания вакцин против ВИЧ. Все последующие тесты будут проводиться около трех лет.