Длительная работа пагубно влияет на психическое здоровье людей - учёные

Психика людей тяжело переносит продолжительную и напряжённую работу. К такому выводу пришли исследователи из Фонда Пьера Декера, о чём во вторник сообщила газета Le Parisien.

Французский Фонд Пьера Декера специализируется на изучении психического здоровья людей. На основе полученных данных, исследователи выяснили, что у пятой части трудоспособного населения Франции, а именно у 22% жителей обоих полов наблюдается тревожное состояние, вызванное их трудовой деятельностью. Это состояние опасно и тем, что может перерасти в психическое расстройство. Ключевым фактором в напряжении на психику является невозможность совмещать работу с нормальной семейной жизнью – такое состояние отмечается у 15% респондентов. Кроме того, в этой группе примерно 45% находится в группе риска – они подвержены опасности развития нарушения психики.

Как показало исследование, женщины в большей мере подвержены психическим заболеваниям, также к этой категории относятся люди, работающие более 50 часов в неделю. Даже те люди, которые не имеют постоянного рабочего места, или получают низкую заработную плату, испытывают сильное негативное воздействие на психику.

Учёные отмечают, что на положение граждан влияет и сфера транспорта, а именно дискомфорт, который деформирует психику 28% опрошенных. В негативную зону попадают и те, кто вынужден оказывать помощь членам семьи с инвалидностью, либо если они сами являются инвалидами.

Легче трудовую нагрузку переносят граждане, которые оценивают свою работу, как полезную для общества, или если они находятся в хороших отношениях с коллективом и начальством.

Другую причину развития психических расстройств установили исследователи из Австралии. Они считают, что на психику человека влияет пища, и наиболее вредным назвали фаст-фуд.