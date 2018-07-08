Медики из Великобритании намерены лечить менингит с помощью капель для носа

Британские медики приступили к испытанию капель для носа, которые благодаря особым бактериям способны бороться с менингитом. Препарат был создан в Центре биомедицинских исследований Саутгемптона.

Ключевым компонентом препарата являются дружественные организму бактерии Neisseria lactamica – они не наносят вреда организму, способны активизировать иммунную систему и защитить организм от менингококка Neisseria meningitidis.

В ходе клинических испытаний учёным удалось доказать, что препарат абсолютно безопасен для организма взрослого человека. Как только капли попадают в носовую полость, они распространяются по ней и вызывают иммунную реакцию, что предотвращает заражение опасными штаммами.

Учёные усилили полезные бактерии особым геном, за счёт которого они прикрепляются к клеткам и способны надолго оставаться в организме. До этого только у трети испытуемых прижились Neisseria lactamica.

Медики заявили, что подобная методика может применяться в противодействии другим болезнетворным бактериям, например, возбудителям пневмонии.

Разработка специальной вакцины против менингита осуществляется и в России. Сейчас отечественный препарат проходит необходимые клинические испытания.