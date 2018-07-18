Минздрав: более 800 тысяч россиян зарегистрировано в регистре ВИЧ-инфицированных

Каждый год в России возрастает число ВИЧ-инфицированных, согласно последним данным Минздрава РФ с 2017 года в федеральном регистре появились сведения более чем о 800 тысячах больных. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой на IV Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ-СПИДа.

Краевой отметил, что ежегодно это число увеличивается на 85-86 тысяч человек. Также он добавил, что благодаря централизации закупок антиретровирусных препаратов удалось достигнуть широкого охвата терапией ВИЧ-инфицированных. При том, что в течение года не потребовалось увеличить финансирование, получилось дополнительно охватить 60 тысяч больных.

Регистр ВИЧ-инфицированных создали 1 января 2017 года. Он формируется на федеральном уровне на основе информации, предоставленной регионами. Когда регистр только начали вести, в нём содержались данные о 826 тысячах пациентах, сейчас это число составляет 808 тысяч. Сокращение числа больных произошло за счёт удаления из базы «мёртвых душ». По словам замминистра, проблема ВИЧ затронула Россию после 90-х годов, когда в стране имела место тяжёлая экономическая и правовая ситуация.

Кроме того, Краевой отметил, что группа экспертов подготовила ряд рекомендаций, относительно трёх направлений: лечение взрослых и детей с ВИЧ и предупреждение передачи инфекции от больной матери к плоду. На основе рекомендаций разработаны новые методы терапии, которые переданы на согласование в Минюст.

С 26 ноября по 8 декабря Роспотребнадзор откроет всероссийскую горячую линию по вопросам предупреждения ВИЧ-инфекции.