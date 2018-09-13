Учёные: астма у детей может возникнуть из-за ожирения

Учёные из Детского госпиталя Немура в Орландо в ходе исследований выяснили, что между астмой и детским ожирением существует связь. Соответствующая статья опубликована в журнале Pediatris.

Как заявляют учёные, лишний вес увеличивает риск развития астмы или иных аутоиммунных заболеваний у ребёнка. Исследование показало, что каждый третий детсадовец или школьник с лишним весом становятся жертвой этих заболеваний.

В своём эксперименте Терри Финкель совместно с коллегами объединили и изучили данные исследований, проводившихся в течение последних восьми лет среди школьников и ясельников Америки. В исследовании приняли участие более 500 тысяч детей от 2 до 17 лет. Около 41 тысячи имели разные формы астмы, 100 тысяч страдали от ожирения. Сравнив представителей обеих групп, учёные отметили интересную закономерность. Выяснилось, что почти каждый третий астматик страдал от ожирения и воспалений, возникающих в лёгких и иных тканях тела из-за лишнего веса. Медики отметили, что общее число детей больных астмой возросло на 5-6% из-за ожирения. В связи с этим можно назвать его одним из самых значимых факторов, способствующих развитию астмы.

Педиатр Терри Финкель отмечает, что детская астма – одно из самых распространённых заболеваний у молодого поколения, на борьбу с ней приходится тратить много средств как родителям, так и медицинским учреждениям. Однако если начать бороться с ожирением в раннем возрасте, число астматиков в будущем существенно сократится.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии считают, что астма и хрипы сами по себе становятся причиной ожирения у детей, поскольку снижают физическую активность. Другие учёные ранее также доказали, что ожирение сужает дыхательные пути при астме, что опасно для больного.