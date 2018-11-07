Австралиец в отпуске впал в кому после заражения опасной инфекцией

Австралиец, отправившийся в город Перт с женой, чтобы отпраздновать 25-летие совместной жизни, заразился опасной инфекцией и впал в кому.

Перт является крупнейшим городом и столицей штата Западной Австралии. Супружеская пара Адам и Кейт в течение нескольких месяцев копила на эту поездку. Однако уже к третьему дню пребывания в столице Адам Корд почувствовал недомогание, послужившее причиной обращения в больницу, где было установлено присутствие в крови мужчины двух типов инфекции. Болезнь развивалась так стремительно, что вскоре мужчина впал в кому. Только по прошествии двух недель Адам вновь очнулся, но дело осложнялось тем, что он оказался полностью парализован и мог шевелить только пальцем на руке. Антибиотики, которые выписали пациенту врачи, вызвали у него сыпь по всему телу.

Необходимость оплачивать лечение мужа, вынудила Кейт вернуться домой на работу. Только спустя время врачам удалось диагностировать у Адама редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гийена-Барре, в связи с чем он был переведён в другую больницу, где его вынужденно ввели в состояние медикаментозной комы из-за возникшего риска отказа лёгких. Так как уже жены и детей не было возможности постоянно ездить к отцу семейства, им приходилось отправлять сообщения медперсоналу, который вслух зачитывали их пациенту. С персоналом мужчине удавалось общаться только при помощи доски с алфавитом.

После долгой и интенсивной терапии мужчине удалось частично восстановить двигательные возможности. Он с трудом говорит, сидит и двигает ногами. По опыту врачей, людям с синдромом Гийена-Барре в большинстве случаев удаётся восстановиться, но это может занять годы.

Синдромом Гийена-Барре называют состояние, при котором иммунная система начинает атаковать собственные периферические нервы. По статистике, данному заболеванию подвержены около 2% людей. Благодаря современным методам лечения, не менее 80% пациентов удаётся справиться с заболеванием, однако даже при предоставлении лучших условий более 3% погибают от осложнений.