Ежегодно 300 тысяч человек в России умирает от онкологии

Каждый год в России от онкологии погибает около 300 тысяч человек, а количество онкобольных увеличивается в среднем на 600 тысяч. При этом основной причиной высокой смертности называют диагностику на поздних стадиях заболевания.

По прогнозам специалистов, со временем количество случаев заболевания онкологией будет только расти. По данным ВОЗ, в течение последних десяти лет прирост заболеваемости онкопатологией составляет в среднем 15%. Эксперты, принявшие участие в конференции по Всероссийскому социальному проекту «Онконастороженность: своевременная диагностика – успех в лечении. Результаты 2018 года и планы на 2019 год», обсудили, каким образом необходимо подталкивать пациентов на прохождение полного клинического обследования при отсутствие явной клинической картины, а также какова в этой ситуации роль врачей и государства. По словам специалистов, в нашей стране продолжают создаваться и совершенствоваться условия для помощи больным онкологией, однако всё неэффективно до тех пор, пока пациенты не начнут обращаться за помощью на ранних стадиях болезни. Ещё одним условием улучшения ситуацию в стране, является прохождение скрининга на предрасположенность к онкозаболеваниям.

Давид Мелик-Гусейнов, являющийся директором НИИ Организации здравоохранения, высказал свою точку зрения о том, что основной причиной, по которой люди не идут к врачу является страх. Также на конференции прозвучало предложение и введении бесплатных обследований на онкопатологии.