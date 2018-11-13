Учёные: тёмный шоколад оказался эффективным средством предупреждения атеросклероза у мужчин

Сегодня, 18:32 \\ Здоровье

Группа учёных из Нидерландского института пищевых продуктов обнаружила удивительные свойства тёмного шоколада, благодаря которым он становится эффективным способом профилактики атеросклероза у мужчин.

Атеросклероз не только малоприятное заболевание, но и опасное, так как может стать причиной развития инфаркта или инсульта, что происходит из-за отложения холестерина на стенках сосудов. В течение четырёх недель учёные наблюдали за добровольцами в возрасте 45-70 лет, имеющими лишний вес и входящими в группу риска. Добровольцев разделили на две группы. Первая ела обычный шоколад, вторая употребляла преимущественно продукты с добавлением антиоксидантов, содержащихся в какао-бобах. Через некоторое время учёные изучили показатели добровольцев и обнаружили, что у всех испытуемых улучшился состав крови.

Исследователи пришли к выводу, что чёрный шоколад помогает предупредить развитие атеросклероза, поэтому мужчинам следует включить его в ежедневный рацион. Шоколад прекрасно очищает стенки артерий, а также расширяет кровеносные сосуды.

Согласно исследованиям шотландских учёных, ещё одним эффективным продуктом в борьбе с атеросклерозом является хурма, которая по своим полезным свойствам опережает даже яблоки.

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Автор - Елена Андреева
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