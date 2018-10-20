В Тюмени машины скорой помощи оснастили новыми телекардиографами

Уникальность этой технологии в том, что с помощью телекардиографа врачи бригады скорой помощи могут передавать в результаты исследования в консультативный центр и сразу же получить заключение врача.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что более 50 современных телекардиографов российского производства уже появились у медицинских бригад. Специалисты отметили, что каждое устройство оснащено системой дистанционной передачи данных ЭКГ. Это сделано, для того чтобы своевременно передавать данные о симптоматике пациента, диагностировать инфаркт миокарда и жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма, если они есть, чтобы избежать трагических последствий.

Интересно, что технологию передачи данных таким образом освоили еще давно. Но она осуществлялась аналоговым способом, который был очень долгий и включал в себя множество действий. Например, нужно было сначала дозвониться до врача, потом приложить стационарный или мобильный телефон к специальному передатчику и ждать, пока информаций уйдёт в центр. Более того, в случае помех приходилось начинать всё заново. В настоящее время передача информации осуществляется цифровым способом и занимает всего 20 секунд.