В Тюмени машины скорой помощи оснастили новыми телекардиографами

Сегодня, 10:35 \\ Здоровье

Уникальность этой технологии в том, что с помощью телекардиографа врачи бригады скорой помощи могут передавать в результаты исследования в консультативный центр и сразу же получить заключение врача.

 В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что более 50 современных телекардиографов российского производства уже появились у медицинских бригад. Специалисты отметили, что каждое устройство оснащено системой дистанционной передачи данных ЭКГ. Это сделано, для того чтобы своевременно передавать данные о симптоматике пациента, диагностировать инфаркт миокарда и жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма, если они есть, чтобы избежать трагических последствий.

Интересно, что технологию передачи данных таким образом освоили еще давно. Но она осуществлялась аналоговым способом, который был очень долгий и включал в себя множество действий. Например, нужно было сначала дозвониться до врача, потом приложить стационарный или мобильный телефон к специальному передатчику и ждать, пока информаций уйдёт в центр. Более того, в случае помех приходилось начинать всё заново. В настоящее время передача информации осуществляется цифровым способом и занимает всего 20 секунд.

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Автор - Евгения Чернобаб
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