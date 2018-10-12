Сексолог: Два бокала красного сухого вина помогут в сексе

Сегодня, 14:14 \\ Здоровье

Ученые-сексологи рассказали о последствиях употребления алкоголя перед занятием сексом. В частности, у мужчин может улучшится эрекция, а также будут преодолены факторы, сдерживающие сексуальное желание.

Сексолог Александр Полеев, кандидат медицинских наук, рассказал порталу НСН, что умеренная доза алкоголя способствует снятию психологического напряжения без каких-либо негативных последствий на физиологию человека.

Специалист рассказывает, что людей сдерживают несколько психологических факторов, таких, как застенчивость, негативное представление о своей привлекательности, плохие мысли о возможных последствиях после близости. Некоторые люди оправданно или нет, но отказываются заниматься сексом из-за плохой сексуальной функции. Тем не менее, психологические факторы являются главным барьером, а их преодолению способствует небольшая доза алкоголя. При чрезмерном его употреблении у мужчин нарушается кровоснабжение гениталий, а у женщин — нарушение чувствительности гениталий. Полеев также предупреждает, что лучше всего отказаться от крепких алкогольных напитков и пива.

Два бокала французского сухого вина или одна рюмка коньяка являются отличным стимулятором не только секса, но и простого общения. Эксперт рекомендует воздержаться от крепленного вина, водки и крепких сортов коньяка. К примеру, водка стимулирует повышенный рост смелости у мужчин. В таком случае он может резко наброситься на девушку, не осознавая, что у него нет эрекции. Пиво всегда расслабляет организм, а кроме этого, в нем присутствуют вещества, из которых создают женские гормоны. По этому пить этот напиток мужчинам вредно для физиологии. Лучшим напитком является красное французское сухое вино, - акцентирует специалист.

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Автор - Константин Никитин
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