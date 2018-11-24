Стволовые клетки позволят вырастить в лаборатории новые межпозвоночные диски – учёные

Для опытов исследователи университета Пенсильвании использовали домашних коз.

Как известно, позвоночник человека – сложная структура, от которой зависит вся жизнедеятельность человека. Поэтому травмы и недуги этого важного органа могут привести к инвалидности. Опыты на протяжении 10 лет позволили учёным выяснить, как с помощью стволовых клеток вырастить в лабораторных условиях новые межпозвоночные диски на замену повреждённым. Учёные рассказали, что позвоночник козы во многом идентичен человеческому. Это позволило им убедиться, что имплантированный в хребет травоядного новый диск, через 5 недель показал улучшения, а спустя 8 недель он полностью интегрировался с окружающими тканями.

Учёные были удивлены, что выжившие клетки были продуктивны после истечения длительного времени, позволяя питательным веществам проникать в них и успешно функционировать. Пока рано говорить, насколько замена диска окажется успешной в условиях человеческого организма. Специалисты намерены наблюдать этот процесс у коз на протяжении года после имплантации. А пока людям с проблемами позвоночника необходимо подождать несколько лет. За это время должна произойти апробация, усовершенствование технологий и возможное улучшение биоматериала.