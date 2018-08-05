Умер мальчик, который никогда не наедался из-за редкой болезни

Кейдену Бенджамину было всего лишь 11 лет. Он жил в ЮАР. Его мозг отличался от мозга других людей тем, что никогда не давал ему возможности почувствовать себя сытым.

Для мальчика это было большой проблемой, потому что он всегда пытался набить свой желудок какой-то пищей. При этом, если ничего съедобного рядом не было, он мог поглощать даже несъедобные предметы. Так, из-за голода Бенджамин мог начать есть туалетную бумагу или даже землю.

Естественно, из-за того, что он не наедался, то сильно страдал. Его постоянно тянуло что-то поесть, а потому он быстро набирал вес и затем заболел ожирением. Его сердце увеличилось в размере, а дыхание затруднилось. Также врачи диагностировали у него сахарный диабет и депрессию.

Все это происходило с ним из-за редкой болезни. В научном мире она известна как синдром Прадера-Вилли. Родные мальчика начали собирать средства на его лечение, однако операцию сделать не успели, так как он умер. Средства, которые люди со всего мира жертвовали на его лечение, пойдут на покрытие расходов на похороны.