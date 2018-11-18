Ученые призывают людей есть 5 раз в день, чтобы улучшить память

Сегодня, 11:19 \\ Здоровье

Ученые из Гарвардского университета призывают людей часто есть, чтобы значительно улучшить память.

Ученые из Великобритании призывают людей есть по 5 раз в день, чтобы улучшить память. К таким выводам эксперты пришли после исследования, которое длилось в течение 20 лет. В рамках эксперимента принимали участие 27 842 добровольцев, которые ежедневно практиковали частое, но дробное питание. Кроме того, по совету диетологов люди употребляли большое количество зелени, красных овощей и пили апельсиновый сок.

Как показали результаты, подобный принцип питания значительно улучшить память людей и усилил способность к запоминанию информации. Также ученые говорят, что дробное питание помогает в будущем избежать риска старческого слабоумия.

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Автор - Светлана Тарабан
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