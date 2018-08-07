Новый метод диагностики поможет спасти тысячи диабетиков

Сегодня, 09:55 \\ Здоровье

Теперь для определения ранних стадий диабета и сердечных заболеваний достаточно посветить на кожу человека.

Такой революционный подход является превосходящим как по меркам скорости, так и безопасности, по сравнению с такими методами, как тесты крови. Новый подход также позволит избегать осложнений, которые могут быть связаны с индивидуальными особенностями различных людей.

Этот метод считается действенным, так как глюкоза в нашей крови и другие телесные жидкости случайным образом собираются в различные протеиновые молекулы как под кожей, так и под другими тканями. «Это как клей»,- заявил Брюс Вольфенбуттель из Гронингенгского университета, что в Голландии.

Эти гликолизированные протеины активно участвуют в создании, например, стенок кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, влияет также на наше давление. Выработка этих протеинов увеличивается с возрастом, однако, у диабетиков она происходит в ускоренном режиме.

Уровень гликолизированных протеинов можно отследить, так как они по-особому отражают флуоресцентное освещение. Для определения уровня данных протеинов датской фирмой Diagnoptics было разработано ручное устройство «AGE Reader», позволяющее на месте определять количество протеинов. Команда Вольфенбуттеля проводила исследования в течение тридцати лет на более 70 тысячах здоровых испытуемых с целью определения темпа выработки гликолизированных протеинов. Спустя тридцать лет тщательно отобранные сведения показали, что имеющие большее количество этих протеинов действительно находятся в большей зоне риска заболеть диабетом или сердечными заболеваниями.

Несмотря на амбициозность проекта нашлись и скептики, считающие новый метод диагностики обманчивым. По их мнению, это может вызвать ненужную панику у совершенно здоровых людей, тем самым заставив их закупаться дорогими лекарствами без надобности. Однако, данный метод всё равно является революционным, так как внедрившись в повседневную жизнь, может помочь спасти тысячи не подозревающих о своём здоровье людей.

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